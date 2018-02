Yüz şekline göre saç modeli önerileri

Yüz şekline göre saç modelleri hakkında her kadının ilgisini çekecek bilgiler verden Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, yuvarlak ve oval yüzlü bireylerin saçının her tarafının uzun olması gerektiğini belirterek, “Yani yuvarlak yüzde kakül vb. olmaması gerekir. Yüzünüz oval veya yuvarlak olduğu için, onu biraz daha uzun göstermeniz sizi daha şık göstermiş olacaktır. Uzak durmanız gereken saç modeli de arkadan toplanmış saçlardır” dedi.

“Yüz şekliniz düz ise tercih etmeniz gereken model, yüzünüzü ön plana çıkarmak için saçları arkadan at kuyruğu şeklinde toplamak olacaktır” diyen Gülgör, “Bu modelde eğer kulaklarınız büyükse veya kulaklarınızı sevmiyorsanız, at kuyruğu yaparken saçınızı kulak üstünden geçirebilirsiniz. Eğer yüzünüz çok ince ve uzun ise at kuyruğu yaparken önlerden biraz saçı salmanız daha şık bir görüntü yakalamanıza neden olacaktır. Bu tip yüz modellerine neredeyse bütün saç modelleri uyumlu olmaktadır. Fakat kısa saç modelini önermiyoruz. Küçük bir yüzünüz varsa eğer, seçmeniz gereken model hafif kabarık saç modelleri olmalıdır. Dalgalı veya kabartılmış saç modelleri olabilir. Bu şekilde yüzünüz ufak olduğu için biraz daha toplu gösterebilmektedir. Tercih etmeniz gereken saç modeli ise düz, yani fönlü saç modelleri olmalıdır. Zaten yüz hattınız küçük olduğu için düz saç modeli de yüzünüze yapışacağından, şık olmayan bir görüntü oluşacaktır. Eğer gözleriniz güzelse veya gözlerinizi güzel buluyorsanız ve onları ön planda tutmak istiyorsanız yapmanız gereken model kaküllü saç modeli olmalıdır” şeklinde konuştu.