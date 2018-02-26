Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 11:11

Yüz şekline göre saç modeli önerileri

Saç ekim merkezi direktörü Yasemin Gülgör, yüz şekline göre saç modelleri hakkında kadınların ilgisini çekecek bilgiler verdi.

Yüz şekline göre saç modeli önerileri

26 Şubat 2018 11:11


Yüz şekline göre saç modelleri hakkında her kadının ilgisini çekecek bilgiler verden Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, yuvarlak ve oval yüzlü bireylerin saçının her tarafının uzun olması gerektiğini belirterek, “Yani yuvarlak yüzde kakül vb. olmaması gerekir. Yüzünüz oval veya yuvarlak olduğu için, onu biraz daha uzun göstermeniz sizi daha şık göstermiş olacaktır. Uzak durmanız gereken saç modeli de arkadan toplanmış saçlardır” dedi.


“Yüz şekliniz düz ise tercih etmeniz gereken model, yüzünüzü ön plana çıkarmak için saçları arkadan at kuyruğu şeklinde toplamak olacaktır” diyen Gülgör, “Bu modelde eğer kulaklarınız büyükse veya kulaklarınızı sevmiyorsanız, at kuyruğu yaparken saçınızı kulak üstünden geçirebilirsiniz. Eğer yüzünüz çok ince ve uzun ise at kuyruğu yaparken önlerden biraz saçı salmanız daha şık bir görüntü yakalamanıza neden olacaktır. Bu tip yüz modellerine neredeyse bütün saç modelleri uyumlu olmaktadır. Fakat kısa saç modelini önermiyoruz. Küçük bir yüzünüz varsa eğer, seçmeniz gereken model hafif kabarık saç modelleri olmalıdır. Dalgalı veya kabartılmış saç modelleri olabilir. Bu şekilde yüzünüz ufak olduğu için biraz daha toplu gösterebilmektedir. Tercih etmeniz gereken saç modeli ise düz, yani fönlü saç modelleri olmalıdır. Zaten yüz hattınız küçük olduğu için düz saç modeli de yüzünüze yapışacağından, şık olmayan bir görüntü oluşacaktır. Eğer gözleriniz güzelse veya gözlerinizi güzel buluyorsanız ve onları ön planda tutmak istiyorsanız yapmanız gereken model kaküllü saç modeli olmalıdır” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç