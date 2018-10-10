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Yüzerek kurtulan Iraklı kadının ifadesi ortaya çıktı

İzmir’in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciadan 28 saat yüzerek kurtulan Irak uyruklu kadının evli ve 5 çocuklu olduğunu, can yeleği olmayan eşi ile 20 saat boyunca yüzdüğünü ancak eşini daha sonra kaybettiğini söylediği öğrenildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciadan 28 saat yüzerek kurtulan Irak uyruklu kadının evli ve 5 çocuklu olduğunu, can yeleği olmayan eşi ile 20 saat boyunca yüzdüğünü ancak eşini daha sonra kaybettiğini söylediği öğrenildi.


İzmir'in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 8'e çıkarken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tam 28 saat üzerindeki can yeleği sayesinde yüzerek karaya çıkıp kurtulan Iraklı uyruklu kadın ise emniyetteki ifadesinin ardından Karaburun Devlet Hastanesine götürüldü.


Mıhabat İsmael Ali (30) isimli kadının ifadesinde, düzensiz göçmenleri götürmesi için 1 kişiyle anlaştıklarını, Irak'tan İstanbul'a geldiklerini, oradan da İzmir'e geçtiklerini söylediği öğrenildi. Kadının ifadesinde ayrıca teknenin alabora olmasıyla çocuklarını kaybettiğini, can yeleği olmayan eşiyle 20 saat yüzdüğünü ancak sonra eşini kaybettiğini söylediği de öğrenildi.

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