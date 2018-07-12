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12 Temmuz 2018 18:04

Yüzlerce kişi 15 Temmuz’da Konak Meydanı’nda buluşacak

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçerken, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de, hain girişimin yıl dönümü için geniş programlar düzenlenecek ve binlerce kişi Konak Meydanı’ndaki tarihi saat kulesinin etrafında buluşacak.

Yüzlerce kişi 15 Temmuz’da Konak Meydanı’nda buluşacak

12 Temmuz 2018 18:04


15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde, İzmir’de üç gün boyunca önemli programlar düzenlenecek. 13 Temmuz Cuma günü başlayacak olan programların ilkinde, tüm camilerde şehitlerimiz için hatim duası yapılacak. 14.30’da ise Konak Atatürk Kültür Merkezi’nde, 19.00’da ise Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde "1915’ten 15 Temmuz’a" isimli tiyatro gösterisi sergilenecek.


14 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30’da 20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz, Katip Çelebi Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 15 Temmuz konulu panele katılacak. Günün son programında ise saat 20.00’de 15 Temmuz Gazi ve Şehitleri onuruna şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla akşam yemeği verilecek.



Binlerce insan Konak’ta buluşacak


15 Temmuz Pazar günü programlar saat 11.00’de Kadifekale Hava Şehitliği’nde başlayacak. Buradaki ziyarete, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokol üyeleri katılacak. Aynı saatlerde Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi Yürüyüşü ile Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılacak.



Camilerden selalar okunacak


Akşam saat 20.00’de ise on binler Konak Meydanı’nda tarihi saat kulesinin altında buluşacak. Konak Meydanı’nda şehitlerimiz için yapılacak olan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TV’den darbe girişimi gecesi yaptığı çağrı dev ekrandan alanda bulunanlara yansıtılacak. Kahramanlık temalı konserler ve ilahilerin ardından ise 15 Temmuz belgeseli dev ekrandan katılımcılara izletilecek. Son olarak 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yarısı saat 00.13’te camilerde selalar okunacak ve program sona erecek.




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