Yüzme kurslarına coşkulu final

Modern tesiste yüzme öğrenen çocuklar, coşkulu bir kapanış şenliğiyle sertifikalarını aldı. Yeteneklerin sergilendiği yarışlarda da heyecanlı anlar yaşandı.

Karşıyaka’nın yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme tesisi olan Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, çocukların yaz okullarına ev sahipliği yaptı. Zübeyde Hanım Mahallesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonunun ön tarafında yer alan tesiste, iki dönem halinde yüzme kursları verildi. 7 ile 15 yaş arası yaklaşık bin kursiyer, yaz tatilinde hem spor yapma hem de eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu. Kapanış şenliğinde sertifikalarını alan çocukların yüzme yarışları da renkli görüntülere sahne oldu.

Halka açık

Alanında İzmir’in en modern tesislerinden biri olan havuzda, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak devam eden yüzme kurslarının yanı sıra, önümüzdeki süreçte cankurtaran ve su altı aletli dalış kursları da açılacak. Ayrıca, otizmli ve bedensel engelli bireylere yönelik yüzme kursları düzenlenecek. Bireysel veya aile üyeliği ile halka açık olan, özel yüzme dersleri de verilen havuza 0232 363 23 89 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Çocuklara çağdaş hizmet

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Spor kenti Karşıyakamıza; teknolojik donanımı, dizaynı, hijyen ve güvenliğiyle İzmir’in sayılı yüzme tesislerinden birini kazandırdık. Temmuz ayında hizmete giren havuzumuzda tüm yurttaşlarımıza olduğu gibi, çocuklarımıza da en çağdaş şartlarda yüzme ve su sporlarıyla buluşma imkanı sunduk. Yaz okullarımızı başarıyla tamamlayan çocuklarımızı kutluyor, hem spor yapmak hem de keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz” dedi.