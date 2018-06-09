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09 Haziran 2018 16:40

Yüzme milli takım seçmeleri Foça’da

Foça’da 9-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen TYF Açık Su Milli Takım Seçme Yarışlarına, 40 kulüpten gelen toplam 147 sporcu katıldı.

Yüzme milli takım seçmeleri Foça’da

09 Haziran 2018 16:40


İlk gün yarışlarını izleyen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, TYF Açık Su Yüzme Teknik Kurul Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran’dan bilgiler aldı. Başkan Demirağ, “Değerli sporcularımızı ve antrenörlerimizi, En güzel iklim ve gökyüzü altında kurulan Foçamızda yeniden görmek bizleri çok mutlu etti. Türkiye Yüzme Federasyonumuza çok teşekkür ediyor, milli takımımıza üstün başarılar diliyoruz” dedi.


Mersinaki Koyu açıklarında gerçekleşen müsabakalarda; 81 erkek ve 66 kadın sporcu, milli takım kadrosuna katılabilmek için yarışıyor. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metrede yarışan sporcular; Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde, 14-30 yaş aralığında mücadele ediyor. Yarışlar sonunda en iyi dereceleri yapan sporcular; Avrupa Gençler Comen Cup ve Land Cup Yarışları ile alternatif yarışlara katılacak olan açık su yüzme türkiye milli takımını oluşturacak.




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