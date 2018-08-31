Zabıta ekipleri engelli noktalarına park edenleri affetmedi

Bayraklı ilçesinde zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda hatalı parka eden araçları tespit ederek uyarılarda bulunuyor. Tüm uyarılara rağmen kaldırımlara ve engelli noktalarına araçlarını park eden vatandaşlar içinse cezai işlem yapıldı. Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde yapılan çalışmalarda kaldırım üzerine park ettiği tespit edilen araç sürücülerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesine istinaden gerekli yasal işlem yapılarak, 124 TL para cezası verildi. Yetkililer, vatandaşların daha dikkatli ve sağduyulu olmalarını istedi.

Vatandaşların kaldırımlara araç park etmeme konusunda hassas davranmaları gerektiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Hepimiz daha duyarlı olmalıyız. Kaldırımlara gelişigüzel park edilen araçlar yüzünden yayalar yoldan yürümek zorunda kalıyor. Engelliler için ayrılan yerlere park edilmesi yüzünden engelli vatandaşlarımız zor durumda kalıyor. Zabıta ekiplerimiz cadde ve sokaklarda rutin olarak sürdürdüğü çalışmalarla uygunsuz park etmeye geçit vermiyor. Araç sürücülerinin bu konuda daha dikkatli olacaklarına inanıyorum” dedi.