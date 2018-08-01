Zabıtanın 62. gurur yılı

yaşını kutluyor. Zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümü töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat, “İzmir’in güzel insanlarının duyarlı yaklaşımı ve desteğini daha çok yanımızda görmek istiyoruz. Biz her an İzmir’in emrindeyiz” dedi.

Zabıta Haftası etkinlikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerde görevli zabıta personelini Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya getiren törenle başladı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat da katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Her şey İzmir için

İzmirlilerin daha rahat ve daha güvenli bir şehirde yaşayabilmeleri için haftanın 7 günü, gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat, “İzmir’in güzel insanlarının duyarlı yaklaşımı ve desteğini daha çok yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü zabıtamız halkımızın esenlik, sağlık ve huzurunu korumak için vardır ve biz bu görevi layığıyla yerine getirebilmek için gece-gündüz faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Biz her an İzmir’in emrindeyiz” dedi.

451 kişilik kadro

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı’nın toplumun ihtiyaçlarını karşılama noktasında 30 ilçede başarıyla hizmet verdiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Albat, “Sınırlarımızın genişlemesiyle birlikte, bugün 451 kişilik bir personel yapısına ulaştık. Gelinen noktada zabıta, sadece işporta, trafik ya da işgaliye sorunları ile uğraşmıyor, göçle birlikte artan sosyal sorunların da üstesinden gelmeye, toplumun kent kültürüne uygun davranışlar geliştirmesine yardımcı olmaya çalışıyor” diye konuştu.