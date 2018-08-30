Zafer Bayramını kutlayacaktı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu Kaynak çıkışı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Gaziemir istikametine seyir halinde olan İsmail Madenci yönetimindeki 06 K 0494 plakalı otomobil, iddiaya göre Kaynaklar çıkışında yolun sağ şeridinde durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen ve Madenci’nin arkasında seyir halinde olan H.Y. yönetimdeki M OM 833 yabancı plakalı tır, Madenci’nin otomobiline arkadan çarptı. Kaza sonucu, otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Gülbeyaz Madenci ve Yaren Uzuntepe (20) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek sıkışan yolcuları kurtardı. Daha sonra yaralanan yolcular ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Yaren Uzuntepe, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülbeyaz Madenci’nin ise Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tır sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.

Zafer Bayramını Ankara’da kutlayacaklardı

Öte yandan kazanın ardından polis ekiplerince karakola götürülen İsmail Madenci ifadesinde, kızı Gülbeyaz Madenci’yi ve kızının arkadaşı olan Yaren Uzuntepe’yi Ankara’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Adnan Menderes Havaalanına götürdüğünü söylediği öğrenildi.