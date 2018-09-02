Zafer için koştular

Bu yıl altıncısı yapılan 21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde Kenya’dan Getaye Gelaw, kadınlarda ise milli atlet Ümmü Kiraz kazandı.

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 96. yıl dönümü anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’ Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı arasında 21 kilometre 97 metrelik parkurda koşuldu. Saat 08.00’de başlayan yarışın startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ verdi. Cumhuriyet Meydanı’ndan koşuya başlayan atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na ulaştıktan sonra dönüş yaparak yeniden Cumhuriyet Meydanı’na vardılar. 21 bin metrelik uluslararası AIMS sertifikalı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’na katılan atletler arasında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Balbay da vardı. İzmir’in kurtuluş coşkusuna ortak olmak isteyenler arasında tekerlekli sandalye ile yarışa katılanlar da vardı.

Erkeklerde Kenyalı, kadınlarda Türk şampiyon

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu 6. Yarı Maratonu’nda erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim Kenyalı atlet Getaye Gelaw oldu. Kenya’dan Fetene Alemu Regasa ikinci, Türk milli atlet Saffet Elkatmış da üçüncü oldu. Kadınlar kategorisine ise Türk sporcular damgasını vurdu. Milli atlet Ümmü Kiraz, yarışı birinci sırada tamamlayarak altın madalyaya uzandı. Yayla Kılıç gümüş, Nuran Satılmış ise bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışma ayrıca 35 yaş ile 80 yaş ve üzeri master erkek-master kadın dallarında gerçekleşti. Bu yıl ilk kez düzenlenen takım kategorisinde ise birinciliği Ayyo Team Essen, ikinciliği Ege Maraton Spor Kulübü, üçüncülüğü Olt Floyd izmir aldı. Dereceye girenlere para ödülü verilirken, yarışlara katılan tüm sporculara da madalya takıldı.