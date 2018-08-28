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28 Ağustos 2018 10:19

Zafer Kupası’ndan şampiyonlukla döndüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Sakarya’da düzenlenen ve 584 sporcunun mücadele ettiği “30 Ağustos Zafer Kupası"nda toplam 8 madalyayla şampiyonluğa ulaştı.

Zafer Kupası’ndan şampiyonlukla döndüler

28 Ağustos 2018 10:19


Sakarya’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi judocuları, toplam 8 madalya ile şampiyonluğa ulaştı. Sakarya Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ile Ukrayna’dan 584 sporcunun katıldığı turnuvada, Büyükşehir Belediyespor toplamda 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile zirveye çıktı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı’ndan Çiçek Akyüz, Çiçek Tatar, Yağmur Doğan, Salih Güneş, Mehmet Emin Aslan ve Enes Furkan Mecit tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. İzmir ekibinden Dilan Doğan gümüş madalya, Mustafa Menevşe ise bronz madalya kazandı.



Altyapı sağlam


Her yıl düzenlenen turnuvadan yine başarıyla döndüklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Başantrenörü Mesut Kapan, “Derece yapan sporcularımızı ve tüm antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Altyapımızın ne kadar doğru şekilde çalıştığını gösteren bir sonuç aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, Kulüp Başkanımız Pervin Şenel Genç, Yönetim Kurulumuz, Spor Direktörümüz Zeynel Canol, Branş Sorumlumuz Kıvanç Dinçsalman ve tüm idari kadromuza teşekkür ediyoruz” dedi.




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