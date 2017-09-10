Zafere koştular

Bu yıl beşincisi yapılan 21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde Etiyopya’dan Kiplimo Kimutai, kadınlarda ise milli atletimiz Esma Aydemir kazandı.

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 95. yıldönümü anısına Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "9 Eylül Yarı Maratonu" Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı arasında 21 kilometre 97 metrelik parkurda koşuldu. Saat 08.00’de başlayan yarışın startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan verdi. Cumhuriyet Meydanı’ndan koşuya başlayan atletler Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na ulaştıktan sonra dönüş yaparak yeniden Cumhuriyet Meydanı’na vardılar. 21 bin metrelik uluslararası AIMS sertifikalı 9 Eylül Yarı Maratonu’na katılan atletler arasında geçtiğimiz yıl olduğu gibi CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da vardı. Yarışa üçüncü kez katılan Balbay, parkuru sorunsuz tamamladı. İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’ü büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade eden Balbay, "Yarı maratonumuza her sene ilgi giderek artıyor. Müthiş bir organizasyon gerçekleştirdik, herkesin emeğine sağlık" dedi. Geçen yıl 1500 kişinin yarıştığı koşuya bu yıl 2 bin 125 kişi katıldı. İzmir’in kurtuluş coşkusuna ortak olmak isteyen yarışmacılar birbirinden farklı kıyafetlerle dikkat çekti. Tekerlekli sandalyesi ile yarışa katılan bir vatandaşa arkadaşı da tekerlekli sandalyesini iple çekerek destek oldu.

Erkeklerde Etiyopyalı, kadınlarda Türk şampiyon

"9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu 5. Yarı Maratonu"nda erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim Etiyopyalı atlet Kiplimo Kimutai oldu. Fas’tan Youssef Ben Hadi ikinci, Etiyopya’dan Sulti Gure Timbre de üçüncü oldu. Kadınlar kategorisine ise Türk sporcular damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıl yapılan Rio Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden Esma Aydemir, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 9 Eylül Yarı Maratonu’nu bu yıl da ilk sırada tamamlayarak altın madalyaya uzandı. Kenya’dan Betty Jematia Chepkwony gümüş, milli atlet Şeyma Yıldız ise bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışmada ayrıca Türk Sporcu Erkekler -Kadınlar ve veteran dallarında gerçekleşti. Dereceye girenlere para ödülü verilirken, yarışlara katılan tüm sporculara da madalya takıldı.