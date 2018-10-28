Zavaroğlu: "Kanserden değil geç kalmaktan kork"

Kanserin, tüm dünyada giderek artan önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere birçok noktada ve hastanelerde stant açarak kadınları kansere karşı bilgilendirdi. Kansere dikkat çekmek için pembe fular, pembe kurdele ve bilgi kartları dağıtan Zavaroğlu'na ilgi büyüktü.

"Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor"

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere birçok noktada ve hastanelerde stant açarak kadınları kansere karşı bilgilendirdi. Zavaroğlu, "Günümüzde kronik bir hastalık olarak kabul edilen meme kanseri sistemik bir hastalıktır ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanseri kanserden dolayı ölümlerin sıralamasında ise 5. sırada yer almaktadır. Türkiye'de meme kanserine yakalananların 4'te 3'ü menopoz sonrası, 4'te 1'i ise menopoz öncesi dönemdedir. Yaşamı boyunca her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Fiziksel aktivite meme kanseri riskini azaltmaktadır. Haftada 1,25-2,5 saat tempolu yürümek meme kanseri riskini yüzde 18 oranında azaltmaktadır" dedi.

"Korkmayın bilgilenin"

Günümüzde meme kanserine karşı verilen mücadelede en önemli noktaların başında erken tanı geldiğini kaydeden Zavaroğlu, "Erken tanıda amaç; meme kanserinin biyolojik gelişimi sırasında tümörü klinik olarak semptom vermeden önce tespit etmektir. Mamografi ile taramanın yaygınlaşması sonucunda meme kanserine bağlı ölümler taramanın yaygın olarak uygulandığı ülkelerde azalmaya başladığı görülmüştür. Erken tanı için tarama yöntemleri ise; meme muayenesi, kendi kendine meme muayenesi, 40 yaş üstü hiçbir şikayeti yoksa bir yıl aralıkla mamografi tek başına yeterlidir. Eğer ailede 50 yaş altı meme kanseri öyküsü varsa görüldüğü yaştan 10 yıl önce mamografi çektirmeye başlanmalıdır. Yüksek riskli kadınlarda mamografiye 25-30 yaştan itibaren başlanabilir. Meme kanseri; kitle, meme başı akıntısı, meme cildinde değişiklik, meme başı çekintisi, ağrı gibi semptomlarla karşımıza çıkabilir. Bu tarz yakınmalarda uyanık olmalı ve hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Unutmamalıyız ki erken teşhis hayat kurtarır. Kanserden değil geç kalmaktan korkmalıyız" diye konuştu.