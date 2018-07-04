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04 Temmuz 2018 11:09

Zehir tacirlerine balyoz gibi operasyon: 217 gözaltı

İzmir’de, son 1 ayda yapılan 80 uyuşturucu operasyonunda 217 şüpheli yakalanırken, bunlardan 80’i tutuklandı.

Zehir tacirlerine balyoz gibi operasyon: 217 gözaltı

04 Temmuz 2018 11:09

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine ardı ardına darbe vurdu. Ekipler, son bir ay içerisinde 80 operasyona imza attı. Operasyonlar, torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Narlıdere, Bayındır, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde bulunan park ve bahçelerde, suça konu olan ikametlerde ve İzmir’in giriş-çıkış noktalarında yoğunlaştı. 415 uygulama ve 80 operasyon neticesinde 217 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş kilitli poşetler ve meşe tabir edilen kağıtlar içerisinde 126 kilogram 650 gram esrar, 20 bin 660 adet extacy, bin 450 gram eroin, 9 bin 660 adet sentetik ecza, 755 gram metamfetamin, 1 kilo 890 gram bonzai, 25 gram kokain ile 5 adet ruhsatsız tabanca, 61 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız tüfek, 114 adet tüfek fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 14 bin 431 TL ele geçirildi.


Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 25’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 80 kişi ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.




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