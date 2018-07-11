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11 Temmuz 2018 12:06

Zehir tacirlerine suçüstü: 24 gözaltı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir kıraathanede uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilirken yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine suçüstü: 24 gözaltı

11 Temmuz 2018 12:06

Gözaltına alınanlardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Karşıyaka’da bir kıraathanede uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere suçüstü yaptı. Kıraathane önünde bekleyen şahısların bir minibüsün içinde bekleme yaptığı sırada plakasız motosikletle gelen bir zanlının minibüsün kapısından poşet vermesi üzerine ekipler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda 24 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin ve aracın içinde çeşitli uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.


Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 24 şahıstan 22’si çıkarılmış oldukları mahkemece serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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