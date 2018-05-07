Zekeriya Mutlu güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu’nu büyük katılımla gerçekleştirdi. Kültürpark 1 No’lu holde yapılan genel kurul sonucu seçimlere tek aday olarak giren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, yeni dönem için esnaf temsilcilerinden tekrar güvenoyu aldı.

İzmir’deki 129 odanın başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yoğun katılım gösterdiği genel kurula İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan ile siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Genel kurulda yaptığı konuşmada dünyanın büyük değişimler yaşadığına dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, yeni dönem vizyonlarını bu gelişmelere göre belirlediklerini, esnaf sanatkarlara yeniliklere uyum sağlayabilmeleri için doğru rehberlik edecek çalışmaları planladıklarını söyledi.

"Sanayi toplumu yerini bilgi çağına bıraktı"

Kongrenin yeni ve daha güçlü başlangıçlara vesile olmasını temenni eden Mutlu, "Kadim Anadolu topraklarının en eski ve güçlü meslek grubu olarak bugün toplandık. 129 odası, 120 bini aktif 350 bin üyesiyle İzmir’in en etkin meslek kuruluşlarının başında geliyor, toplumun önemli kısmını temsil ediyoruz. Bu durumun getirdiği sorumlulukların bilinci içinde çağın gereklerini yerine getirerek yol alıyoruz. Sanayi toplumu yerini bilgi çağına bıraktı. Bilgiyi üretmek ve kullanmak önem kazanıyor. Biz de yeni dönemde bilgi çağının gereklerini yerine getirecek, kurumsallaşmayı ön plana çıkaracak ve ekip ruhu ile hareket edeceğiz" dedi.

Esnafın sorunları

Büyük mağazaların şehir içinde açılmasının uygun olmadığına da dikkat çeken Mutlu, "Ege Üniversitesi öğrencilerine yurt yapımı için alınan yere büyük mağaza kurulması doğru değil. Perakende ile ilgili kanunun revize edilmesi gerekiyor. Biz büyük mağazalara karşı değiliz, sadece Avrupa ülkelerinde olduğu gibi şehir dışına konuşlanmalarını, çalışma saat ve kurallarının yasa ile düzenlenmesini, haksız rekabetin önlenmesini istiyoruz" diye konuştu. Esnaf sanatkarların sosyal güvenlikten ulaşıma, Özkanlar Pazaryeri’nden işlerindeki durgunluğa kadar tüm sıkıntılarını dile getiren Zekeriya Mutlu, kesimin pek çok sorununun çözüldüğüne de dikkat çekerek sıkıntılarına duyarlılık gösterenlere teşekkür etti. Mutlu ayrıca özellikle iki bayramda emeklilere verilecek ikramiyelerin ekonomiyi canlandıracağını, son açıklanan ekonomik paketin piyasalara moral vereceğini ve üyelerini rahatlatacağını da dile getirdi.

"Esnafın yanındayız"

Genel kurulda ayrıca İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da söz alarak delegasyonu selamladı. Susam uzun yıllar esnaf teşkilatına hizmet vermekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu kaydederken, 17 yıl esnaflık yaptığını hatırlatan Kocaoğlu da esnafı desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Mutlu’nun listesi

Genel kurul sonucunda oyların tamamını alan Zekeriya Mutlu katılım gösteren ve emek verenlere teşekkür etti. Mutlu’nun listesi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Selahattin Arslan, İbrahim Bayram, Hulusi Demir, Emin Bağcı, Mustafa Akkaya, Salih Bölük, Nihat Kahya, Tayfur Etiğ, Kazım Kızılcaoğlu ve Günay Öz.

Denetim Kurulu: Yalçın Ata, Temel Küçük, Davut Sakarsu, Tayfun Geylan ve Süleyman Beyen.

Disiplin Kurulu: Hakkı Kocakara, Şükrü Bilgin, Hazım Taşçı, Kazım Kış ve Olgun Aktaş.