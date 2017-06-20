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20 Haziran 2017 10:21

Zeliş’e kuzen geldi

İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki zebra ailesi, geçen ay dünyaya gelen yavrunun ardından peş peşe ikinci doğum sevincini yaşadı.

Zeliş’e kuzen geldi

20 Haziran 2017 10:21

Zeliş’in ardından gelen kuzene Meliş adı verildi.



Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın renkli ailesi, peş peşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Tıpkı ziyaretçilerin ilgi odağı zebra ailesi gibi. Bir ay önce dünyaya gelen ve "Zeliş" adı verilen zebra yavrusunun ardından doğan kuzen “Meliş”, parkın yeni maskotu oldu. 2014 yılında İsrail’in Ramat Gan Hayvanat Bahçesi’nden Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkı’na getirilen "Şirin" isimli dişi zebra ile "Aygır" adı verilen erkek zebranın yavrusu olarak dünyaya gelen dişi zebra, ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm bebekler gibi ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Bebeğe Doğal Yaşam Parkı çalışanları tarafından "Meliş" adı verildi.



Zürafa, deve kuşu ve su aygırı ile birlikte 18 bin metrekarelik Afrika Savanı alanında yaşayan ve 7 ferdi bulunan zebra ailesinin en küçüğü olan "Meliş", annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Sevimli yavru en çok Doğal Yaşam Parkı’na gelen çocuk ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.




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