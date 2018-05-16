Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 16:33

Zeybek aşkı yaş tanımadı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halk Dansları Kulübü öğrencileri, sahnelerini Gaziemir Belediyesi Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin üyeleriyle paylaştı.

Zeybek aşkı yaş tanımadı

16 Mayıs 2018 16:33

Merkezin üyeleri, gençlerle “Harmandalı” ve “Damat Halayı” oynadı. İzleyenler, Ata Evi ekibini ayakta alkışladı. 18-85 yaş aralığındaki dansçılar, sahnede Zeybek adımları attı.


“14. Ekonomiden Kalbe, Kalpten Dansa” başlıklı etkinlikte, İEÜ Halk Dansları Kulübü, eğitmen Halis Altıntaş yönetiminde Hakkari, Burdur, Karadeniz, Zeybek, Roman, oryantal, Kırşehir gösterilerinden Türkiye mozaiğini sergiledi. Gösteride, Zeybek Sanat Derneği de semazen, Aşuk ile Maşuk ve geleneksel Zeybek ile yer aldı. İEÜ Echoir Kulübü Çok Sesli Korosu ise Kerimoğlu ve Gençlik Marşını söyleyerek izleyenleri coşturdu.


İEÜ Halk Dansları Kulübü Başkanı Emre Temese, dansların ait oldukları kültürün değerlerini yansıttığını söyledi. Toplumu bir arada kültürel değerlerin tuttuğunu aktaran Temese, “Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.’ Bizler de her daim Atatürk’ün yolunda, cumhuriyetine sahip çıkacak ve temelimiz olan kültürümüze sahip çıkacak o inançlı gençleriz. Halk danslarının kültürümüzün bir aynası olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Gecede, 3 Zeybek gösterisi yaptık. İlkini İzmir Ekonomi Üniversitesi Halk Dansları Kulübü sergilerken hemen ardından da Gaziemir Belediyesi Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin üyelerini ayakta alkışladık. Bizler, geçmişine köklerine sevgiyle bağlı olan ve geleceğe de bu güçle bakan, bundan da onur duyan bir ekibiz. Hayatın deneyimlerini keyifle bize aktaran bu özel ekibin, gösterileri bittiğinde hep birlikte ayakta alkışlamanın mutluluğunu yaşadık. Zeybek Sanat Derneği’nin Geleneksel Zeybek gösterisinde Halk Oyunları Araştırmacısı Selim Özyol’un solo performansı çok değerli bir katkı oldu” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç