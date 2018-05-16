Zeybek aşkı yaş tanımadı

Merkezin üyeleri, gençlerle “Harmandalı” ve “Damat Halayı” oynadı. İzleyenler, Ata Evi ekibini ayakta alkışladı. 18-85 yaş aralığındaki dansçılar, sahnede Zeybek adımları attı.

“14. Ekonomiden Kalbe, Kalpten Dansa” başlıklı etkinlikte, İEÜ Halk Dansları Kulübü, eğitmen Halis Altıntaş yönetiminde Hakkari, Burdur, Karadeniz, Zeybek, Roman, oryantal, Kırşehir gösterilerinden Türkiye mozaiğini sergiledi. Gösteride, Zeybek Sanat Derneği de semazen, Aşuk ile Maşuk ve geleneksel Zeybek ile yer aldı. İEÜ Echoir Kulübü Çok Sesli Korosu ise Kerimoğlu ve Gençlik Marşını söyleyerek izleyenleri coşturdu.

İEÜ Halk Dansları Kulübü Başkanı Emre Temese, dansların ait oldukları kültürün değerlerini yansıttığını söyledi. Toplumu bir arada kültürel değerlerin tuttuğunu aktaran Temese, “Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.’ Bizler de her daim Atatürk’ün yolunda, cumhuriyetine sahip çıkacak ve temelimiz olan kültürümüze sahip çıkacak o inançlı gençleriz. Halk danslarının kültürümüzün bir aynası olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Gecede, 3 Zeybek gösterisi yaptık. İlkini İzmir Ekonomi Üniversitesi Halk Dansları Kulübü sergilerken hemen ardından da Gaziemir Belediyesi Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin üyelerini ayakta alkışladık. Bizler, geçmişine köklerine sevgiyle bağlı olan ve geleceğe de bu güçle bakan, bundan da onur duyan bir ekibiz. Hayatın deneyimlerini keyifle bize aktaran bu özel ekibin, gösterileri bittiğinde hep birlikte ayakta alkışlamanın mutluluğunu yaşadık. Zeybek Sanat Derneği’nin Geleneksel Zeybek gösterisinde Halk Oyunları Araştırmacısı Selim Özyol’un solo performansı çok değerli bir katkı oldu” dedi.