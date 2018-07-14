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14 Temmuz 2018 13:21

Zeytin fideleri eğitim için toprakla buluştu

İzmir’de, Buca Belediyesi’nin Eğitime Zeytin Dalı projesi kapsamında 3 bin 938 zeytin fidesi eğitim için toprakla buluştu.

Zeytin fideleri eğitim için toprakla buluştu

14 Temmuz 2018 13:21


Buca Belediyesi, üniversiteli gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla başlattığı Eğitime Zeytin Dalı projesinin ikinci etap çalışmaları kapsamında 2 bin zeytin fidesinin dikimini tamamladı. İlk etapta dikilen fidelerle birlikte eğitim için toplam 3 bin 938 zeytin fidesi toprakla buluşmuş oldu. Temmuz ayı sonuna kadar dikilen fide sayısını 4 bin 750 fideye tamamlamayı hedefleyen Buca Belediyesi, tüm proje tamamlandığında dikilen 17 bin 500 zeytin ağacının 3 bin 500’ü kırsal kalkınmaya destek amacıyla vatandaşlara dağıtılarak, 14 bin zeytin fidesi ile ise 600 üniversite öğrencisine 1 milyon liralık burs imkanı oluşturulacak.




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