Zeytin fideleri eğitim için toprakla buluştu

Buca Belediyesi, üniversiteli gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla başlattığı Eğitime Zeytin Dalı projesinin ikinci etap çalışmaları kapsamında 2 bin zeytin fidesinin dikimini tamamladı. İlk etapta dikilen fidelerle birlikte eğitim için toplam 3 bin 938 zeytin fidesi toprakla buluşmuş oldu. Temmuz ayı sonuna kadar dikilen fide sayısını 4 bin 750 fideye tamamlamayı hedefleyen Buca Belediyesi, tüm proje tamamlandığında dikilen 17 bin 500 zeytin ağacının 3 bin 500’ü kırsal kalkınmaya destek amacıyla vatandaşlara dağıtılarak, 14 bin zeytin fidesi ile ise 600 üniversite öğrencisine 1 milyon liralık burs imkanı oluşturulacak.