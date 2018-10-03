Zeytinyağı doğru saklanmazsa sağlığı bozabilir

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mine Güngörmüşler, zeytinyağının şeffaf cam ya da plastik şişelerde saklanması nedeniyle yağın ışık ve ısıya maruz kaldığını, bunun sonucunda da ürünün kötü tat ve koku oluşumuyla birlikte besin değerlerini yitirdiğini söyledi. Zeytinyağının plastik ve şeffaf cam şişelerde, güneş altında saklanmaması gerektiğine dikkat çeken Güngörmüşler, "Zeytinyağları kimi zaman plastik şişeler içinde satışa çıkabiliyor. Bu şişeler, iyi temizlenmeden kullanıldığında yağlarda mikrobiyal üremeye sebep oluyor. Bu da yağın hızla bozulmasını daha açık duruma getiriyor. Bu sebeple kaynağı bilinmeyen ve plastik şişelerde satılan zeytinyağları tüketilmemelidir" dedi.

Plastik şişelerdeki yağın hangi senenin ürünü olduğu; asit oranları, saklama koşulları ve saf olup olmadığı gibi bilgilere ulaşılamadığına da dikkat çeken Güngörmüşler, markasız olan bu yağların büyük oranda tağşiş olduğu kaydetti.

"Renkli cam şişe tercih edilmeli"

Zeytinyağının bulunduğu şişede; marka, işletme kayıt numarası, üretim ve son kullanma tarihi gibi gıda için gerekli bilgilerin bulunması gerektiğini aktaran Güngörmüşler, şunları söyledi:

"Işık, oksijen, sıcaklık, su veya nem zeytinyağının kalitesini bozan etmenlerdir. Zeytinyağı evde ışık ve nem almayan kapaklı dolaplarda saklanmalıdır. Tercihen renkli cam şişede ve bulunduğu ortam sıcaklığı 15 derece (C) civarında olacak şekilde korunmalı. Zeytinyağı içerisinde bulunan klorofil şeffaf cam şişede güneş ışığına maruz kaldığında okside olarak istenmeyen lezzetler oluşturuyor. Bu nedenle, renkli cam şişelerde, renkli cam damacanalarda, porselen ya da çelik kaplarda muhafaza edilmeli."