Zihinlerdeki duvar yıkıldı

İZEV tarafından down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunanların sesini duyurmak amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında MaviBahçe Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen özel etkinlikte, ‘Zihinlerdeki duvarları yıkalım’ ana fikriyle oluşturulan temsili duvar yıkıldı. Projenin yüzü down sendromlu İsmail Tan Aytıs, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı oyuncuları, duvarı hep birlikte yerle bir etti.

"Hayvanlar ve Biz" sergisi

İZEV’in "Sanat ve Biz" projesinin devamı niteliğindeki "Hayvanlar ve Biz" sergisi Ece Türkiye’nin yönettiği Mavi Bahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bir hafta önce ziyarete açıldı. İZEV’li gençlerin her aşamasında aktif yer aldığı, "Hayvanlar ve Biz" başlıklı fotoğraf sergisinde; down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 13 genç görev aldı. 14 eserin yer aldığı sergide, insani duyguları tanımlayan kavramlar, doğada bu duyguları temsil eden hayvanlarla eşleştirildi.

2.5 milyondan fazla kişi izledi

"Hayvanlar ve Biz" projesi kapsamında Pink Floyd grubu ve Roger Waters da "Hayatın her alanında biz de varız" mottosuna "Another Brick in the Wall" şarkısıyla destek verdi. Şarkının Türkçe versiyonu Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat, Koray Avcı gibi sanatçılar tarafınsan seslendirildi. 17 Nisan’dan itibaren bugüne kadar 2.5 milyondan fazla kişi izledi. Klipte kamera karşısına geçen İZEV’li gençler zihinlerdeki duvarı yıkmayı amaçlıyor.

Duvarı yıkıp içinden geçtiler

Mavi Bahçe’de açılan sergi alanında oluşturulan temsili duvar projenin yüzü down sendromlu İsmail Tan Aytıs, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı oyuncuları tarafından yıkıldı. Yıkılan duvarın içerisinden geçen konuklar “Hayvanlar ve Biz’ isimli sergiyi gezdi. Başkan Akpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu farklı kardeşlerimiz aynı yaşam şartları içerisinde eşit şartlarda sokaklarda yaşamak, iş hayatında çalışmak istiyor” diye konuştu.

Dubai’den teklif aldık

Projenin fikir babası ve İZEV Vakfı marka danışmanı Hakan Kural, bu projenin ülkemizden dünyaya açılarak tüm dünyadaki farklı bireylerin sesi olacağını ve Roger Waters gibi dünya starlarının bile bu projeyi The Wall gibi önemli bir eseri vererek desteklediğini belirtti. İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç, ülkemizden dünyaya açılan ilk sosyal sorumluluk projesi olarak Hayvanlar ve Biz’in New York, Los Angeles ve Florida sergileri için görüşmelerin sürdüğünü, Dubai’den dahi sergi teklifi aldıklarını söyledi.

Danla Bilic de destek verdi

Yaşam köyünün kurulması için çekilen ve telif hakkı ilk kez verilen ’’Another Brick in The Wall’ şarkısının klibinin 10 milyon izlenmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Mavi Bahçe’ye konuk olan ünlü Youtuber Danla Bilic de, projeye destek vereceğini açıklamıştı.