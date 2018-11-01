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Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 4 - Çengelköy Futbol Yatırımları: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur karşılaşmasında Göztepe, Çengelköy Futbol Yatırımları 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Erkan Özdamar, Şahan Yılmaz, Bilal Gölen


Göztepe: Eren, Grillo (Hakan Sepil dk. 71), Kadu, Hakan, Tayfur, Mahmut, Ngando, Gouffran, Samed, Yalçın, Cikalleshi


Yedekler: Göktuğ, Borges, Halil, Poko, Yasin, Reis, Jerome


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Çengelköy Futbol Yatırımları: Kadir, Ekrem (Eren dk. 68), Kadir Doğukan (Erim dk. 83 ?), Ensar, Burak, Sezgin, Kerem, Ufuk, Faruk, Serdal, Uğur (Berat dk. 72)


Yedekler: Emre, Batuhan, Özgür, Azizcan


Teknik Direktör: Özgür Ataçocuğu


Goller: Kadu (dk. 34), Samed (dk. 58 ve 80), Cikalleshi (dk. 66) (Göztepe)


Sarı kartlar: Yalçın Kayhan, Kadu (Göztepe)

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