Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 22:49

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

22 Aralık 2016 22:49

Fenerabahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Menemen Belediyespor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan ceza alanına sokulan Salih Uçan ortasında Ozan’ın volesinde top üstten auta çıktı.
22. dakikada Erman’ın ceza sahası içinde Salih’i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fernandao topu ağlarla buluşturdu. 0-1
35. dakikada sağ kanattan Erman’ın ortasında Veli’nin kafayla indirdiği topla buluşan Efe’nin kale dibinden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
50. dakikada Mustafa’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert’in şutunda top kaleci Fabiano’dan döndü. Dönen topla buluşan Erman’ın şutunda Fabiano yine topu çeldi. Ardından Abdullah’ın vuruşunda kaleci yine gole izin vermedi.
51. dakikada Erman’ın kullandığı kornerde direkt kaleye giden top üst direkten döndü.
63. dakikada Salih’in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Aatıf’ın şutunda kaleci Emir topu kornere çeldi.

Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Osman Gökhan Bilir xx, Mustafa Sönmez xx
Menemen Belediyespor: Amir Güren xx, Veli Çetin xx, Efe Karaoğlu xxx, Mustafa Şen xx, Mert Hakan Yandaş xx (Gökhan Ünal dk. 76 x), İbrahim Dağaşan xx, Yasin Güreler xx, Murat Erdemir xx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 84 ?), Erman Kılıç xx (Ahmet Arı dk. 66 x), Ertuğrul Arslan xx, Abdullah Topkara xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Ersin Aslantoğ, Alberk Koç, Samet Günhan
Teknik Direktör: Suat Kaya
Fenerbahçe: Fabiano xxx, İsmail Köybaşı xxx, Neustaedter xx, Martın Skrtel xx, Ozan Tufan xxx, Abdurrahman Canlı (Yiğithan Güveli dk. 90 ?), Savaş Polat xx, Salih Uçan xxx, Stoch xxx, Aatıf Chahechouhe xxx, Fernandao xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ramazan Civelek, Samed Karakoç, Erdi Can Şehit
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Gol: Fernandao (dk. 22 pen. ) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Stoch, Savaş , Ozan (Fenerbahçe), Veli (Menemen Belediyespor)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç