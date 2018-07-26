Ziraatçi Rektör’den tarım alanında model fabrika önerisi

Dr. Necdet Budak, Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği’ni akıllı tarım uygulamalarının gerçekleştirileceği eğitim üssü haline getirmek istediklerini söyledi. Üniversite sanayi işbirliğinde hayata geçecek, ’Model Fabrika’ uygulamasının bir benzerinin tarım alanında yapılabileceğini kaydeden Rektör Budak’a İTB yöneticileri de destek sözü verdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile bir grup akademisyen, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Üniversite sanayi görüşmelerinde çok verimli toplantılar yaptıklarını ve ciddi geri dönüşler aldıklarını söyleyen Rektör Budak, "Üniversitemizin ve kentimizin potansiyelini biliyoruz. Bu potansiyeli ortaya çıkartmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sunumlar yapıyoruz ve bilgi birikimimizi toplumumuza aktarmak için neler yapabileceğimizi anlatıyoruz. Görüşmelerimiz somut adımlarla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ege Bölgesi Sanayi Odamız ve üniversitemiz işbirliğinde ‘Model Fabrika’ uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu uygulamanın benzerini tarımda yapmak istiyoruz. Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği’ni akıllı tarım uygulamalarının gerçekleştirileceği eğitim üssü haline getirebiliriz. Son teknolojiden yararlanarak borsamızın üyeleri, yatırımcılar ve çiftçilere yönelik eğitimler verilebiliriz" dedi.

İTB’den destek sözü

Tarım 4.0 kapsamında; akıllı tarım, gıda analiz laboratuvarlarının kullanımı ve tarımsal atıkların değerlendirilmesi gibi pek çok konuda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Rektör Budak, "Bunlara ek olarak gen kaynaklarının tespiti ve korunması, işbirlikleriyle sürdürülen tarım ve çocuk, tarım ve kadın gibi konuların geliştirilerek devamlı hale gelmesini sağlayabiliriz. Borsamızla geniş kapsamlı bir protokol imzalayarak tüm bunları hayata geçirebiliriz" diye konuştu.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli ve üyelerde Rektör Budak’ın önerisine tam destek verdi.