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15 Haziran 2018 10:56

Zirvede İzmir vardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, okçulukta zirveyi yine bırakmadı.

Zirvede İzmir vardı

15 Haziran 2018 10:56

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 75 kulüpten 631 sporcunun katıldığı Antalya’daki ’Gençlik Kupası’nda klasik kadın yay, genç kadınlar ve büyük kadınlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.



İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçular, Antalya’da düzenlenen Gençlik Kupası Okçuluk Yarışması’ndan 5 madalya ile döndü. 75 kulüpten 631 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Aybüke Aktuna, Kıvılcım Yavuz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan “Klasik Yay Kadın Takımı” birinci olurken, “Genç Kadınlar"da Yasemin Ecem Anagöz, “Büyük Kadınlarda”da Aybüke Aktuna yine şeref kürsüsünün en üst basamağına çıkarak altın madalya kazandı. Bilal Güneri ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan mix takım ile büyük kadınlarda mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz ise ikincilik kürsüsüne çıktı.



Kürsüyü kimselere kaptırmadılar


’Gençlik Kupası’nda başarılı sonuçlarla İzmir’e döndüklerini belirten Antrenör Esen Dönmez, “Bayanlarda kürsünün zirvesine çıktık. İzmir Büyükşehir Belediyespor zirveyi yine kimselere kaptırmadı. Sistemli ve çok çalışmanın ürünlerini bu tip önemli şampiyonalarda almak hepimizi gururlandırıyor. Bizlere destek veren kulübümüze ve yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.




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