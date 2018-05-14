Zübeyde Anne’ye koştular

Anayasa Meydanı’nda buluşan yüzlerce katılımcı, Zübeyde Hanım Kabri’ne kadar koştu. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan bisiklet turunda ise bine yakın bisiklet tutkunu Ata’dan Annesi’ne karanfil getirdi. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar “Gurur verici” dedi.

Koşuya 943 kişi katıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyakalılara emanet ettiği annesinin anısına düzenlenen ‘Zübeyde Hanım Koşusu’, Ege’nin dört bir yanından 943 kişiyi Karşıyaka’da buluşturdu. Erkeklerde 15, kadınlarda 13 kategoride ilk üçe girenlere kupa verildi. Bu yıl ilk kez Aile Kategorisi de eklenirken, engelli katılımcılarda artış olması dikkat çekti. Anayasa Meydanı’ndan başlayan koşu, Girne ve Atatürk Caddesi üzerinden devam ederek Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı’nda son buldu. 4,2 km’lik parkur koşuldu. Bu yıl ilk kez 10 yaş altı çocuklar da aileleri ile birlikte koşuda yer aldı. Bebek arabasıyla ve tekerlekli sandalye ile koşuya katılarak parkuru tamamlayan Karşıyakalılar da büyük alkış aldı.

Ata’dan annesine karanfil götürdüler

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’ndan başlatılan Atamızdan Annesi’ne Bir Karanfil Bisiklet Turu’nda ise bine yakın bisiklet tutkunu Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki anıt mezarına karanfiller getirdi.

"Gurur verici”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyaka bir spor kenti ve böylesi anlamlı etkinlikleri gerçekleştirmek bizlere mutluluk veriyor. 7’den 77’ye herkes aileleriyle birlikte önce koşarak, sonra pedal çevirerek Zübeyde Annemize ulaştı. Etkinliklerimize binlerce Cumhuriyet sevdalısının katılması son derece anlamlı ve gurur verici” dedi.