Zübeyde Hanım Anneler Günü’nde anıldı

Törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhatbeyi, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Başkanı Fatoş Dayıoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalara geçildi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yaptığı konuşmada Anneler Günü’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıtı önünde bir araya gelmenin önemine değindi. Pekdaş, “Bu ülkede özgür ve eşit yurttaşlar olarak yaşamamızı sağlayan, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, onu büyüten ve onu yetiştiren değerli kadın Zübeyde Ana’ya teşekkürlerimizi sunarak, onun huzurunda Anneler Günü’nü kutluyoruz. Biz kadınlar cumhuriyeti Atatürk’ün hayal ettiği gibi, onun kurduğu gibi demokratik, adalete dayanan, kadınların özgür olduğu bir cumhuriyet olarak yaşamak istiyoruz" dedi.

"Onu yetiştiren anaya daha çok borçluyuz"

Cumhuriyetin aynı zamanda bir kadın devrimi olduğunu dile getiren Pekdaş, “Ancak kadınlar özgürse bu cumhuriyet yaşar. Atatürk bunu biliyordu ve cumhuriyeti bir kadın devrimi olarak kurdu. Biz kadınlar Atatürk’e borçluyuz ama onu yetiştiren anaya daha çok borçluyuz. Atatürk’ün devrimlerini tamamlamak için varız, hazırız. Atatürk’ün özlem duyduğu, başladığı devrimleri tamamlamak için kadınlar olarak el ele, kol kola çalışacağız. Cumhuriyeti adaletli bir cumhuriyet yapmak için, birlikte var olabilmek, sokaklarda özgürce dolaşmak istiyoruz. Bugün Zübeyde Hanım’a minnetlerimizi sunarken, Atatürk devrimlerini tamamlamaya söz veriyoruz. Aydınlık bir Türkiye dileğimle hepinizin anneler gününü kutlarım” diye konuştu.