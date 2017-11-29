Zuhal Olcay 8 yıl sonra tiyatro sahnesinde

Olcay’ın Burak Sergen’le birlikte rol aldığı oyun, 30 Kasım ve 1 Aralık’ta Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Türk sanat dünyasının en önemli isimlerinden Zuhal Olcay, Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde tiyatro seyircisiyle buluşacak. Sanatçının 8 yıl ara verdiği tiyatro sahnesine dönüş yapacağı ‘Aşk Halleri’ oyunu, ilk kez 30 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde sergilenecek. İki kişilik oyunda Zuhal Olcay’a ünlü oyuncu Burak Sergen eşlik edecek.

İki akşam üst üste

Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği Aşk Halleri, 1 Aralık Cuma akşamı aynı sahnede ve saatte, İzmirli tiyatroseverlerle bir kez daha buluşacak. Oyunun biletleri, Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nin gişesinden ve Biletix’ten edinilebilecek.

Tiyatroya davet

Tiyatroseverleri Aşk Halleri’ni izlemeye davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “İzmir aşığı değerli sanatçımız Zuhal Olcay’ı şarkılarıyla konuk olduğu kentimizde bu kez de tiyatro oyunuyla ağırlayacağız. Yıllar sonra döndüğü tiyatroda ilk gösterim için Karşıyakamızı tercih etmesi de bizim için ayrı bir mutluluk. Usta oyuncu Burak Sergen ile birlikte sahneleyecekleri bu özel oyuna tüm sanatseverleri bekliyoruz” dedi.

Aşk halleri üzerine...

Hollandalı yazar Maria Goos’un sevilen oyunu “Doek!”ten uyarlanan Aşk Halleri; bir kadın-erkek, iki meslektaş, iki eski arkadaş ve iki eski sevgili üzerinden ilişkileri, geride bırakılanları, özlemi, vazgeçişi ve geri dönüşü sorguluyor. İlk kez Türkçe sahnelenecek olan oyun, Zuhal Olcay ve Burak Sergen’i de ilk defa tiyatro sahnesinde buluşturuyor.