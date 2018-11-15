Zülal'i öldüren kılıcı sanığın babası 'merak' için satın almış

İzmir'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün yargılandığı davada tanık olarak dinlenen sanığın dedesi S.Ö., “Torunum böyle bir şeyi yapacak biri değil” diyerek, suç aleti kılıcın oğlu tarafından merak için satın alındığını söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Günhan Öztürk, tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, olayın yaşandığı evin yakınlarında büfesi olan K.D., olaydan önceki akşam saat 18.00-19.00 sıralarında öldürülen Zülal Tütüncü'nün kendisine gelerek bir anahtar bıraktığını anlatarak, “Arkadaşlarının anahtarı alacağını söyledi. Ertesi gün arkadaşları anahtarı almaya geldiğinde kızın öldürüldüğünü öğrendim. Zülal ile Günhan'ı daha önce birlikte gördüğümü hatırlamıyorum” dedi.

Tutuklu sanık Günhan Öztürk'ün dedesi S.Ö. de tanık olarak verdiği ifadesinde olayı, cinayetin ertesi günü öğrendiğini söyledi. Önceki gün, oğlunun Bulgaristan'a, gelininin de Edirne'ye gittiğini anlatan S.Ö., “Evime polisler gelince oğlum ve gelinimin kaza yaptığını sandım. Polisler ‘Günhan arkadaşını öldürmüş' dedi. Olaydan bu şekilde haberim oldu” diye konuştu.

“Kız arkadaşı ile yalnız kalmalarına müsaade etmezdim”

Polislerin önce apartmanın ikinci katına, daha sonra da Günhan Öztürk'ün yaşadığı üçüncü kata çıktığını anlatan dede S.Ö., “Polisler cinayetin kesici aletle işlendiğini söyleyince mutfaktaki bıçaklar aklıma geldi. Polisler birbirine ‘şahıs teslim olmuş, suç aleti de yanındaymış' diye fotoğraf gösteriyordu. Bu sırada cinayetin işlendiği kılıcı ve kılıfını gördüm. Olaydan sonra oğlumla konuştum, ‘bu kılıç sende ne arıyordu' dedim. Oğlum, kılıcı yatağın altında sakladığını ve merak için aldığını söyledi. Günhan'ın kız arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Kız arkadaşı ile yalnız kalmalarına müsaade etmezdim. Günhan böyle bir olayı yapacak biri değil. Hala inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Tanıkların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair raporun beklenmesi için davayı ileri bir tarihe erteleyerek, Günhan Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Bornova İlçesi İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki bir evde 18 Aralık 2017'de meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, bir barda eğlendi. İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Evde, Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim olmuştu. İfadesinde suçunu itiraf eden, ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Günhan Öztürk hakkında ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.