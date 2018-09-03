10 kilo esrarla yakalanan anne ve oğlu gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gaziantep’ten il merkezine seyir halinde olan 46 DK 998 plakalı otomobil durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği Alfi ile birlikte otomobilde yapılan aramada 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan anne A.K. ve oğlu K.A. gözaltına alındı. Anne ve oğlu sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürülürken, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan otomobil detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Polis ekiplerince otomobilde yapılan detaylı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Anne ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.