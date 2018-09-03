Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 19:46

10 kilo esrarla yakalanan anne ve oğlu gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta polis tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilogram esrarla yakalanan anne ve oğlu gözaltına alındı.

10 kilo esrarla yakalanan anne ve oğlu gözaltına alındı

03 Eylül 2018 19:46


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gaziantep’ten il merkezine seyir halinde olan 46 DK 998 plakalı otomobil durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği Alfi ile birlikte otomobilde yapılan aramada 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan anne A.K. ve oğlu K.A. gözaltına alındı. Anne ve oğlu sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürülürken, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan otomobil detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Polis ekiplerince otomobilde yapılan detaylı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Anne ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç