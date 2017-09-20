10 ton dondurma dağıtılacak

Festivalde ayrıca 10 ton dondurma dağıtılacağı belirtildi.

Başkan Erkoç, festivalle ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Cevdet Kabakçı’nın da katıldığı basın toplantısında, Trabzon Bulvarı’nda düzenlenecek "Uluslararası Dondurma Festivali’ne, dünyanın farklı ülkelerinden de katılımlar olacağını, yerli ve yabancı sanatçıların konserler vereceğini belirtti.

Dünyada şehir adıyla anılan iki dondurma olduğunu, bunlardan birinin Maraş dondurması, diğerinin Roma dondurması olduğunu söyleyen Başkan Erkoç, "Dünyada insanlar tarafından akredite edilmiş bir ürün Maraş dondurması. Maraş dondurması, 100’den fazla ülkede tüketilmekte, 100’den fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’mizin gururu. Gıda alanında da bu kadar ülkeye ihraç edilen dondurma dışında herhalde başka bir ürünümüz yok. Yani en önemli ürünlerimizden bir tanesi Maraş dondurmasıdır" dedi.

Türkiye’de şu anda dondurma tüketiminin çok düşük olduğunu vurgulayan Erkoç, "Bizim tahminlerimiz yüzde 10’lar civarında, yani bunu çok hızlı bir şekilde Türkiyemizin dondurma tüketiminin en az yarısını karşılayabilecek hale getirmemiz lazım. Bu ürünü yeterince tanıtmalı, destek olmalı ve her türlü gayret ve çabayı sergilemeliyiz. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için Türkiye temsilcisini de çağırdık. Dondurmadan büyük bir Türk Bayrağı yapacağız” dedi.

İlki düzenlenecek Uluslararası Dondurma Festivali’nde vatandaşlara yaklaşık 10 ton dondurma dağıtılacağı belirtildi.