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30 Haziran 2018 16:09

10 ton mercimeği yaktılar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 100 dönüm tarladan toplanarak harman haline getirilen 10 ton mercimek patoza verilmeden önce kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

10 ton mercimeği yaktılar

30 Haziran 2018 16:09


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çicekalan Mahallesi’nde Funda Caner ve Hüseyin Özdemir’e ait mercimek tarlasında hasat zamanının gelmesiyle işçiler tarafından deste halinde sökülen mercimekler patoza verilmek üzere harman haline getirildi. Çocuğunu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) götürmek için tarladan ayrılan Hüseyin Özdemir’in yokluğunu fırsat bilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler mercimek harmanını ateşe verdi.


Pazarcık’ta son günlerde artan hasat yangınlarına dikkat çeken Hüseyin Özdemir "Dün de nohut harmanını yaktılar. Çiftçilerimiz ne kadar önlem alırsa alsın bir boşluk bulup hasat zamanı gelmiş olan ürünlerimizi ateşe veriyorlar. Yetkililerimizden bu soruna bir çözüm bulması hususunda yardım bekliyoruz" dedi.




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