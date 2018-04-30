13 ton ham petrol çalan 2 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaçay Mahallesi’nde BOTAŞ boru hattının bulunduğu bölgede şüpheli bir kamyon ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, boru hattına vana bağlantısı yaparak 27 AAN 359 plakalı kamyona akaryakıt doldurduğu iddiasıyla 2 kişiyi yakaladı. Kamyon ve yaklaşık 13 ton ham ham petrole el konuldu. Gözaltına alınan S.K. (39) tutuklanarak cezaevine konulurken, şüpheli B.B. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği tarafından olaya karıştıkları belirlenen M.B. (24), S.B. (30), S.U. (25) ve A.U. (28) isimli şüpheliler için de yakalama kararı çıkartıldı.