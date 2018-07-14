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14 Temmuz 2018 23:51

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenen etkinliklerle başladı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri

14 Temmuz 2018 23:51


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Demokrasi Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Büyükşehir belediyesi mehteranının gösterisini meydanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilgiyle izledi.



Bir diğer program yine aynı meydanda gerçekleşti


Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı da Kahramanmaraşlılara şiirler okudu. Kahramanmaraşlılar gecenin geç saatlerine kadar Demokrasi Meydanı’ndan ayrılmadı.


Gecenin sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç vatandaşlara teşekkür ederek sanatçı Erzincanlı’ya çiçek takdim etti.


Meydanda etkinliğe katılan Mustafa Karakaş, “O geceyi şiddetle kınıyoruz. Bir yandan da Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü dünyaya duyurmuş olduk, bu yönden de sevinçliyiz. Bu yönümüzü unutmayacağız. Kahramanlığımızı her zaman kutlayacağız” diye konuştu.




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