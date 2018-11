Kahramanmaraş'ta bir lisede hipnoz eğitimi gören yaklaşık 150 öğrenci aynı anda hipnoz oldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki özel bir okulda eğitim gören lise öğrencilerine hipnozla ilgili bilinmeyenler anlatıldı. Uzman Psikolog Fatih Kirişci tarafından 1 saat süren hipnoz eğitiminde öğrencilere sınav kaygıları, hayatlarında karşılaşacakları ruhsal problemler gibi konularda ruhsal terapinin önemini anlatıldı. Psikolog Kirişci, verdiği eğitimin ardından 150 öğrenciyle hipnoz çalışması yaptı.

Lise öğrencilerinin hayatlarının her alanlarında kaygıların olduğunu ve bu kaygıların hipnozla yok olacağını savunan Kirişci, "Hipnoz hayatımızın her anında olan bir konsantrasyon halidir. Öğrencilerimizin hayatlarının her anında bir sınav kaygısı var. Özellikle lise ve üniversiteye girişlerde hayatlarının her anında kaygılar var. Bu kaygıları kontrol edemediğimiz zaman performansımız düşüyor. Hipnoz ile performans, öz güven ve hayata bakış açısını artırırız. En önemlisi ise duygu değişimini sağlarız hipnoz altında. Bugün öğrencilerimize bunları sağladık. Hipnoz ile sigara bırakmada, sınav kaygısında, terapide, hayatımızda birçok karşılaştığımız ruhsal problemleri duygu temizleme yoluyla bilinçaltı dediğimiz yol ile aşıyoruz. Hipnoz gevşeme hali olduğu için ibadet halinde de Allah'a bir yoğunlaşmamız ve bir yönelişimiz var. Yani Allah'a yöneldiğimiz için o anda bir hipnoz hali oluşuyor” diye konuştu.