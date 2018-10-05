150 TL'lik alışverişe otomobil kazanma fırsatı

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin ‘hayalleri süsleyen' sıfır kilometre otomobil kampanyası sürüyor.

Alışveriş merkezi, giyimden kozmetiğe, elektronik eşyadan mücevherata kadar her zevke ve bütçeye uygun kampanyalı ürünler ziyaretçileri mutlu ediyor. Sadece kent merkezi değil, çevre illerden de mevsim sonu indirimlerden yararlanmak amacıyla Kahramanmaraş Piazza AVM' ye gelen ziyaretçiler, 150 TL ve üzeri alışveriş yapmaları halinde otomobil sahibi olma şansı kazanıyor.

9 Temmuz'da başlatılan sıfır kilometre otomobil kampanyasına dahil olmak isteyen alışveriş tutkunları, AVM'nin danışma biriminde ibraz ettikleri her 150 TL'lik alışveriş fişi yada faturaları karşılığında, bir adet çekiliş hakkı kazanıyor.

6 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan yararlananlar, alışverişlerini arttırdıkça hayallerine daha fazla yaklaşma imkanı buluyor.

Kampanya bitiminde Milli Piyango İdaresi, Noter ve ziyaretçilerin huzurunda 16 Kasım Cuma günü yapılacak çekilişte son model otomobil sahibini bulacak.