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29 Haziran 2017 14:58

1500 yıllık medrese restore edilecek

Kahramanmaraş’ta Gebeloğlu ailesi tarafından Seyyid Mazlum Vakfiyesi’ne cami yapılmak şartıyla bağışlanan ve uzun yıllar medrese olarak hizmet veren 1500 yıllık tarihi bina yıkılmaktan son anda kurtarıldı.

1500 yıllık medrese restore edilecek

29 Haziran 2017 14:58

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, tarihi binanın restore edileceğini belirtti.


Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın Kahramanmaraş ziyaretini fırsat bilen Gebeloğlu ailesi, tarihi medresenin eski statüsüne kavuşmasını talep etti. Kendisine iletilen talep üzerine gerekli talimatı veren Başbakan Yardımcısı Kaynak, tarihi medresenin restore edileceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Kaynak, “Dini yapılar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğümüz çalışırken, sivil yapılar ile ilgili belediyelerimizin çalışmaları hızlıca sürecek. Onikişubat Belediyemizin bulunduğu yer bu açıdan biraz şanssız, çünkü tarihi yapı pek az, ama orada da yapılacak yerler var. Özellikle eski karakolun arka tarafında tarihi yapılar olduğunu biliyorum. Gebeloğlu ailesine ait tarihi binayı ayağa kaldıracağız” dedi.


Seyyid Mazlum Vakfiyesi’ne arsayı bağışlayan Gebeloğlu’nun torunlarından Mustafa Kebeli ise, “Bizim asıl maksadımız, arzumuz, isteğimiz bu atalarımızın torunları olarak caminin aslına rücu etmesini istiyoruz. Bizim derdimiz üzüm yemek; kimseye sıkıntı vermek ya da bir şekilde zorda koymak değil. Amacımız, mademki burası camiymiş, tekke zaviyeymiş, bu insanlara hizmet vermiş, tekrar aynı şekilde hizmet vermesini arzu ediyoruz” diye konuştu.




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