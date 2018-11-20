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2 bin 700 yıllık "porsuk" ağacı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bulunan ‘porsuk’ ağacının 2 bin 700 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan ‘porsuk' ağacının 2 bin 700 yıllık olduğu tahmin ediliyor.


Nesli tükenmekte olan porsuk ağacı Kahramanmaraş'ta doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi. Andırın ilçesi Balk Dağı'nda çevresindeki Köklü ve Alanlı mahalleleri arasında yer alan porsuk ağacının 5 metre çapında, boyunun 5-6 metre uzunluğunda, yaşının ise 2 bin 700 olduğu tahmin ediliyor.


Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, nesli tehlikede olan porsuk ağacının tohumundan yetiştirilmesi zor oluyor.


Ağaç, Türkiye'nin 2'nci yaşlı ağacı olarak bilinirken, birincisinin ise Zonguldak'ta ve 4 bin 114 yaşında olduğu belirtildi.

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