2 Temmuz günü Göksun-Kahramanmaraş yolunun Beşbağlar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi’nden akraba ziyaretinden dönenleri taşıyan hafif ticari araç, sürücüsü Necmettin Çiçek’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada, sürücü Necmettin Çiçek (31) olay yerinde, kardeşi Ali Çiçek (28) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin kız kardeşi olduğu öğrenilen Selver Değirmenci ile onun kızları 13 yaşındaki Beyza ve Secem Su (9) da yaralandı.

Kazayı yaralı olarak atlatan ortaokul öğrencisi Beyza Değirmenci de dayılarının kaderini paylaştı. Değirmenci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Değirmenci’nin cenazesinin işlemlerinin ardından Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi’ne getirilerek 2 gün önce toprağa verilen 2 dayısının yanına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan anne Selver ile küçük kızı Secem Su Değirmenci’nin tedavisine hastanede devam ediliyor.