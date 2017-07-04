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04 Temmuz 2017 11:41

20 bin çiftçiye "anız yakmayın" mektubu

Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından il genelinde yaklaşık 20 bin çiftçiye anızların yakılmaması konusunda zarf içinde broşür ve mektup gönderildi.

20 bin çiftçiye

04 Temmuz 2017 11:41


Kahramanmaraş’ta 11 ilçenin bütün muhtarlıklarına gönderilen mektupların hazırlanmasında 25 personel görevlendirildi. 700 mahalle muhtarına gönderilen zarflarda, anız yangınlarını engellemek ve toprağın verimliliğini korumak için, broşür ve mektup bulunuyor. Mektupta çiftçilere özellikle anızların yakılmaması konusunda uyarı ve bilgiler yer alıyor.


Mektupların güney ilçelerin tamamına dağıtıldığını, kuzey ilçelere de önümüzdeki günlerde dağıtılacağını söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, “20 bin çiftçimizin tamamına, güney çiftçilerimize dağıttık, kuzey ilçedeki çiftçilerimize, yani 11 ilçedeki tüm çiftçilere şu anda bu mektuplar ulaşmaya başladı. Tabi bu yeterli değil. Vatandaşlarımızın da artık daha duyarlı hale gelmesi gerekir, Avrupa’da anız yangını diye bir şey kalmadı” dedi.




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