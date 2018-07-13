20 yıllık devir bilmecesinde yeni aktör Çelikler Holding

34 yıl önce kurulan ve bu süre zarfında ürettiği 120 milyar 499 milyon 910 bin 550 kw/h (kilowatsaat) elektrik ile Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi, Tunçbilek Termik Santrali, Orhaneli Termik Santrali, Seyitömer Termik Santrali gibi enerji tesislerinin de işletmecisi konumunda bulunan Çelikler Holding’in bünyesine geçmeye hazırlanıyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ve AEL Kömür İşletmesi, 20 yıl önce dönemin Enerji Bakanı Cumhur Ersümer’in onayı ile Avusturyalı ERG-Verbund’a işletme hakkı adı altında devredildi. Mahkeme kararları ve 20 yıllık süreç sonucunda, devir konusu 2015 yılında tekrar alevlendi. ERG-Verbund yetkililerinin, formalite olarak gördükleri imza, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılmadı. Rafa kaldırılan devir konusu, Çelikler Holding’in ERG Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamını satın alması ile yeniden gündeme geldi.

Rekabet Kurumu, 18-13/233-108 sayılı kararla, ERG-Verbund’un Çelikler Holding’e devredilmesine onay verdi. Mayıs ayı içerisinde verilen onayın ardından süreci hızlandıran Çelikler Holding, geniş bir ekiple bölgeye gelerek Afşin-Elbistan A Termik Santrali ve Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünde incelemelere başladı. Çelikler Holding’in mühendis ekibi, A Termik Santralinde teknik gezi düzenleyerek kendilerine yol haritası çiziyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde 17 ay önce şalterler kapatılarak elektrik üretimine süresiz ara verildi. Ekonomiye katkısı kadar çevreye verdiği zararla da gündemden düşmeyen dev tesisteki üretim durdurma kararının, kapsamlı belirtilen A Termik Santrali, devredilmesi halinde yani sahibi olacak şirket tarafından revizyona alınacak. Baca gazı filtre sistemi de bulunmayan santraldeki uzun süreli rehabilitasyon ihtiyacı nedeniyle alındığı belirtildi. Ekonomik ömrünü tamamladığı rehabilitasyon, milyarlarca dolarlık bir bütçeyi gerektirecek.