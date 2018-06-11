25 dönüm buğday tarlası kül oldu

Alınan bilgiye göre yangın, Sarıl Mahallesi’nde bulunan tarlada çıktı. Bekir Mülkpınarı’na ait buğday ekili alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına önce tarla sahiplerinin yakınları ve mahalle sakinleri müdahale etti. İhbarla Araban ve Pazarcık ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın diğer ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. 25 dönüm ekili alanın kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.