3 aylık bebeğiyle Girişimcilik Kursu'na geldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Elbistan Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa açtığı KOSGEB Girişimcilik Kursu'nun ilk dönemi başladı. Girişimcilik kursuna 3 aylık bebeği ile gelen Merve Kıraç, proje ofisi açmak için sunulan fırsatı değerlendirmek istediğini söyledi.

Çoğu kadın kursiyerlerden oluşan 25 girişimci adayı, Elbistan Gençlik Merkezi'nde 4 gün sürecek eğitimlerine başladı.

Elbistan başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen kursiyerlere, girişimcilik eğitiminde girişim ve girişimcilik gibi konular hakkında ön bilgi veriliyor. Ardından KOSGEB'e girişimcilik desteğinden yararlanmak için başvuruda bulunacakları Girişimcilik İş Planı formu anlatılıyor. Anlatılan derslerin ana içeriği, yapılacak olan iş fikrinin bulunmasına yardımcı olmak ve iş fikrine ait iş planı projesini oluşturmayı öğrenmek ve pazarlama tekniklerini öğrenerek üretim bazlı pazarlama nasıl yapılır konularından tutun da iş yerinin yönetim ve pazarlama planlamasının yapılması hakkında ana modüller üzerinden kursiyerlere dersler veriliyor. Kursun sonucunda başarılı olup sertifika alan girişimciler, 50 bin liraya kadar hibe desteklerinden faydalanabiliyor.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar ve Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, 1.dönem kursiyerlerini ziyaret etti. Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, toplam 9 ayrı dönem için girişimcilik kursu planlandığını söyledi. İlk dönem kursların başladığını ve diğer dönemler için de başvuruların kabul edildiğini hatırlatan Yılmaz, “İlk dönem kurslarımız başladı. Şu anda 25 kursiyerimiz burada eğitimlerini sürdürüyor. 4 gün sürecek eğitim sonucunda başarılı olan kursiyerlerimiz girişimcilik sertifikasını alarak kendi işlerinin patronu olma fırsatını yakalayacaklar. Hemen her yaş grubundan girişimci adaylarımız var. Özellikle kadın kursiyerlerimiz çoğunlukta. Bu kursların gençlerin, kadınların ve iş fikri olan herkesin önünde yeni bir yol açacağını düşünüyoruz” dedi.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar ise KOSGEB Girişimcilik Kursu'na katılanlara günlük 25 TL harçlık verildiğini hatırlattı.

2.dönem kursların 7 Kasım 2018'de başlayacağını ifade eden Açar, “Toplam 9 dönemden oluşan kurs programımızda 225 girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Kursa gelen işsizlerin günlük 25 TL ücretleri ve GSS primleri, İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Kursa sigortalı çalışanlar ve emeklilerde katılabilir. Ancak çalışan ve emeklilere ücret ödemesi yapılmamaktadır. Girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayan girişimci adaylarımız KOSGEB'in vermiş olduğu 50 bin TL'ye kadar olan hibe ve diğer desteklerinden faydalanabilecektir” şeklinde konuştu.

İlk dönem kursa katılan girişimci adayları arasında ise kadın kursiyerlerin iş fikirleri dikkat çekti. 3 aylık bebeği ve eşi ile kursa Afşin ilçesinden katılan inşaat mühendisi Merve Kıraç, alacağı hibe ile proje ofisi açmak istediğini anlattı. Fatma Çelik isimli bir başka kursiyer ise, hedefinin ilçenin hayvancılık potansiyelini değerlendireceğini ve arpa ezmesi ile kırma tesisi açmak olduğunu dile getirdi. Başka bir kursiyer ise kantin açmayı düşündüğünü söyledi.