3 eğitim neferi, şehit edildikleri okulda dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 22 yıl önce 23 Nisan kutlamalarının gecesinde teröristlerce şehit edilen 3 öğretmen, şehit düştükleri okulun önünde dualarla anıldı.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu, Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Mahallesi'nde bulunan ilkokulda 22 Nisan 1996'da teröristlerce şehit edilen öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz'ı anmak için görev yaptıkları okulda program düzenledi. Programa, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bilal Eker, MHP Ekinözü İlçe Başkanı Tahsin Çiçek, daire amirleri, İLKSAN ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

3 öğretmenin şehit edildiği günden beri kapalı olan okulda inceleme yapan İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve beraberindeki heyete, 22 Nisan 1996'da yaşanan olayla ilgili olarak bilgi verildi.

Burada bir değerlendirme yapan İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, şehit düşen 3 eğitim neferinin aradan geçen 22 yıllık sürede hiçbir zaman unutulmadığını ve bundan sonra da unutulmaması için gayret göstereceklerini söyledi.

Şehit edilen öğretmenlerin, çocukları geleceğe hazırlamak için görev yaptığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

“3 eğitim neferimiz, şu an önünde bulunduğumuz okulda 22 yıl önce şehit edildiler. Amaçları, sadece topluma, insanlığa, çocuklarımıza bilgiyi öğretmek, onlara gelecek hazırlığı vermekti. Ellerinde bir kalem ve defter vardı. Irkları, milliyetleri ve dinleri belli değildi. Amaçları sadece bu bölge insanımıza çocuklarımıza aydınlık Türkiye'nin geleceklerini çocuklarımıza vermekti. Ama maalesef ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar neticesinde bizi birbirimize düşürmek isteyen hain güçler tarafından lojmanlarında-bir gün sonra da çocuklarla birlikte 23 Nisan'da bayram kutlayacaklardı- akşamında şehit edildiler. Bütün ekibimizle beraber Ekinözü'ndeyiz. Bu şehitlerimizi anmak bizim için bir görevdi. Biz unutturmayacağız. Ömrümüz yettiği ve bu kurum ayakta kaldığı müddetçe 168 eğitim şehidini ve tüm şehitlerimizi elbette unutmayacağız. Bu bir ateş değil; biz bunu körüklemek de istemiyoruz ama biz bir arada yaşamayı seviyoruz. Bu topraklar üzerinde hep beraber olmayı seviyoruz. Üzücü bir olay yaşandı. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bize bugün bu ilgi ve alakayı gösteren herkese teşekkür ediyorum.”

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar ise, 22 yıl önce sıkılan kurşunun, öğretmenlere değil; öğrencilere ve ülkemizin geleceğine sıkıldığına vurgu yaptı. Kaymakam Sayar, “Eğitim, her yaşta ve her durumda şart. Devletimiz ve bizler eğitimi öncelikli bir konu olarak kabul ediyoruz. Ancak eğitimin getireceği meyvelerin ne kadar güzel olacağını bilen şer ve hain güçler, onu bir şekilde bastırmanın ve yok etmenin çabası içerisindeler. Ekinözü ilçemize bağlı Altunyaprak Mahallemizdeki öğretmenlerimiz bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına, geleceklerine ve geleceğimize kurşun sıktılar. Öğretmenlerimizi şehit ettiler. Sıkılan kurşun, sadece 3 tane öğretmenimize değil, çocuklarımıza, geleceğimize, birliğimize ve beraberliğimize sıkılmıştır. Bunun bilincinde olmak durumundayız. Bu bayrak, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, bu coğrafyada yaşayan herkesin bayrağı. Bizim bir arada yaşamanın dışında başka çıkar yolumuz yok. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bir daha şehit vermek durumunda kalmayız. Ülkemiz, birlik ve beraberlik içerisinde daima payidar olur” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen de, “3 öğretmenimiz, eğitim ışığını yakmak için buradaydılar. Yiğit öğretmenlerimiz, sabır ve azimle öğrencilerine kalem tutmayı öğretmekten başka bir şey yapmadılar ama kalleşçe silah tutan eller tarafından katledildiler. Barışı, kardeşliği, birliği ve beraberliği yazan kalemleri kırmak istediler. Bayrağımız, ezanımız bağımsızlığımızın simgesi. Allah, bayrağımızı hiçbir zaman göklerden indirtmesin. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Vatanımızı, birliğimizi bölmeye çalışanlara fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.

Program, okunan Kur'an-ı Kerim ve ardından edilen dualarla son buldu.

3 öğretmen, hainler tarafından 22 yıl önce şehit edilmişti

22 Nisan 1996'da Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Köyü İlkokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin yapılmaması için terör örgütü mensuplarınca tehdit edilen, ancak okullarını bayraklarla süsleyerek tören hazırlıkları yapan Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz isimli öğretmenler, aynı gece şehit edilmişti.