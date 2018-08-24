3 yaşındaki çocuğun eli kıyma makinesine sıkıştı

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet B. (4), elektrikli kıyma makinesine sağ elini kaptırdı. Küçük çocuğun bağırmasının ardından annesi kıyma makinesinin fişin çekti. Çocuğunun elini kıyma çekme makinesinden kurtaramayan anne, durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Küçük çocuk Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların çabası çocuğun kolunu makineden çıkarmaya yetmeyince Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri hastanede yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Ahmet’in sağ eli, kıyma makinesinden çıkarıldı.
Ahmet B. daha sonra ameliyata alındığı öğrenildi.