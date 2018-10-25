4 yaşındaki çocuk yıkılan bahçe duvarının altında kaldı

Kahramanmaraş'ta bir evin bahçe duvarı şiddetli yağmura dayanamayarak yıkıldı. 4 yaşındaki çocuk duvarın altında kalarak yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde 2 katlı bir evin bahçesinde yaşandı. Evin iç kısmında bulunan bahçe duvarı aşırı yağmura dayanamayarak yıkıldı. Olay anında bahçede bulunan 4 yaşındaki Elif Yurdagül çöken duvarın altında kaldı. Torununun duvarın altında kaldığını gören dede Durdu Yurdagül de üzerine parça briketlerin düşmesi nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Sesleri duyan aile bireyleri küçük Elif'i yıkılan duvarın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dede ile torununu Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Torununu çok sevdiğini söyleyen babaanne Eşe Yurdagül, "Canım Elif'im sana bir şey olmasın, o benim yavrum ona bir şey olmasın” diyerek gözyaşı döktü.