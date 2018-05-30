4 yıldır DEAŞ’ın elindeki araçlarını arıyor

Kahramanmaraş’ta 10 yıldır oto kiralama işi yapan Faruk Salman, iddiaya göre 4 yıl önce Mersin ve İskenderun’da çalıştığını iddia eden Hasan Sait Yüksekbaş’a 16 adet araç kiraladı. Araçlarının kirasını 3 ay kesintisiz alan Salman, daha sonra ne araçlarının parasını ne de araçlarından bir haber alabildi.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Faruk Salman, Adana’da bir kiralama şirketinde çalıştığını öğrendikleri Hasan Sait Yüksekbaş’ı diğer mağdurlarla birlikte polise yakalattıklarını ancak Yüksekbaş’ın götürüldüğü polis merkezinde parmak izi alınırken kaçtığını iddia etti.

4 yılda yaklaşık 3 milyon lira zararının olduğunu dile getiren Selman, şunları kaydetti:

"2014 yılında Mersin ve İskenderun limanı taşeronu olarak kendisini tanıtan Hasan Sait Yüksekbaş’a 16 tane araç verdim. 3 ay düzenli ödeme yaptı ancak hak edişi alamadığını söyleyerek ödemede problem çıkarmaya başladı. Daha sonra araçların bir kısmının Suriye’ye gittiğini kendisi söyledi. Araçlarını bulacağını ve aradığını bize bildirdi. Daha sonra biz kendisine ulaşamadık ve ofisine diğer mağdur insanlarla birlikte gittik. Toplamda 30 mağdura ait 473 tane aracın DEAŞ’a verildiğini öğrendik. Daha sonra Adana’da bir kiralama şirketinden, sahte kimlikle araç kiralama işini yaparken yakalattık bu kişiyi. Kendi ismini inkar etti, emniyette parmak izi işlemleri esnasında kaçtı. Daha sonra İskenderun’da yakalandı ve savcı tarafından serbest bırakıldı. Adana’ya gelindi ve orada da serbest bırakıldı. Mahkememiz sonuçlanmıyor. 4 yıl oldu, 4 yılda yaklaşık 3 milyon lira zararım var. Bana çok zor zamanlar yaşattı; evim gitti, diğer araçlarım gitti ve en önemlisi ticari hayatım bitti.”