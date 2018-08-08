40 yıl önce terk ettikleri ata yurtlarına şölenle döndüler

Yurtdışında yaşayan 8 gurbetçi ailenin dönüşüyle ilgili konuşan Mustafa Gündağ isimli mahalle sakini, duyduğu mutluluğu, “Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatan, ah vatan demiş” cümlesi ile özetledi.

Kuruluşu 1600’lü yıllara dayanan Sünnet Mahallesi sakinleri, 1980’li yıllardan itibaren ekonomik sebeplerle yurtdışına göçmeye başladı. O yıllarda 88 hane olan olan mahallede, oturanların sayısı aradan geçen 40 yılda sayı yok denecek kadar düştü. Köyden göçen aileler, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine yerleşti. Sadece yazları tatil amacıyla anavatanlarına dönen mahalle sakinleri, bakımsızlıktan yıkılan evlerini tekrar ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Köye Dönüş adı altında başlatılan çalışmalar kapsamında 8 aile, eski evlerini yenilemeye başladı. 8 ailenin başlattığı bu köye dönüş hareketini, diğer mahalle sakinlerinin de izlemesi için bir şenlik organize edildi. Mahallenin girişinde toplanan 7’den 77’ye çok sayıda mahalle sakini, köye dönüşün başlamasını, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekerek kutladı.

Köye dönüş projesinin mimarlarından olan Mustafa Gündağ, mahallede 40 yıl önce 88 ailenin yaşadığını belirterek, “Köyümüzün tarihi, 1600’lü yıllara dayanmaktadır. Tarihte 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nda 40 gencimiz savaşa gidip geri dönmemiştir. Köyümüzde 1980’den sonra göç başladı. 1985’te göç bitti. Ama ekonomik nedenler ve bazı sebeplerden dolayı Avrupa’ya dağıldılar. 1980’den önce burası 88 haneydi. Şuanda Fransa’da 280 hane Sünnet Mahallesi nüfusuna kayıtlı aile var. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatan, ah vatan demiş. Şimdi mahallemize 8 tane ev yapıldı. Dönüş başladı. İnşallah bunun devamı da gelecek” şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Ali Gündağ ise, “Şuanda köyümüzün nüfusu 23’tür. Buradan giden köylülerimiz Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşıyor. Avrupa’ya giden köylülerimiz, şimdi memleketlerine dönüyorlar. Memleketlerine, köye duydukları özlem nedeniyle dönüş yapmak istiyorlar. Yeni meskenler yapılıyor. Tüm gurbetçilere, dostlara ve buraya gelenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Köye dönüş projesi çerçevesinde mahalleye ilk evi yapanlardan biri olan Aziz Kartal da, “Biz bir proje başlattık. Yavaş yavaş gerçekleştireceğiz. Son zamanlarımızı burada geçiyoruz. Baba, ata, dede yurdumuzu yeniden kuracağız. Temeli açtık. İlk önce evi ben yaptım. Diğerleri de peşimden geliyor. Benim peşimden de hayırlı komşular gelecek inşallah. Mutluyuz” ifadelerini kullandı.