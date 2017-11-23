40 yılık öğretmen böbreğini çocuğuna, ’kalbini’ öğrencilere bağışladı

Kazancı, kalbini de öğrencilere bağışladığını söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Sultan Bayazıt İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan İrfan Kazancı, uzun yıllar böbrek nakli bekleyen işitme engelli kızı Didem Kazancı’ya (31) böbreğini bağışladı. 24 yıl önce eşi Nuran Kazancı’nın vefat etmesi nedeniyle zor günler geçiren İrfan Kazancı, ailede 3 kişinin daha böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ailede ‘genetik afron sendromu’ olduğunu söyledi.

24 Kasım öğretmenler Günü nedeniyle okulda kendisini ziyaret eden Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Derneği (KABÖDER) Başkanı Hanefi Çöplü’ye teşekkür eden sınıf öğretmeni İrfan Kazancı, “Kızımın haftada 3 kere diyalize gitmesine razı olamadım ve böbreğimi kızıma, kalbimi de öğrencilerime bağışladım” dedi.

İşitme engelli kızı Didem Kazancı ise konuşmakta zorluk çekerken, babasına teşekkür etti. Didem Kazancı, “Benim adım Didem, babam bana böbrek verdi, ben şu anda çok iyiyim. 6 ay önce verdi böbreği ameliyat oldum ve şimdi çok iyiyim” diye konuştu.

Böbrek bağışlayan insana hiçbir şey olmadığını söyleyen öğretmen İrfan Kazancı, “Benim kızım işitme engelli ve 16 Mayıs’ta ben kızıma böbreğimi verdim ve yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü olması nedeniyle Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Derneği (KABÖDER) Başkanı sınıfımıza geldi ve çocuklarımızın huzurunda çiçek vererek Öğretmenler Günümüzü kutladı. Benim kızım işitme engelli ve ben kızıma böbreğimi verdiğim için çok mutluyum. Herkesin de organ bağışına katılmasını büyük bir içtenlikle istiyorum. Bu Allah için bir sevaptır ve herkesi bağış yapmaya davet ediyorum. Ben böbreğimi verdim ama gayet de sağlıklıyım. Böbreğimi vermeseydim çocuğum ömür boyu diyalize gidip gelecekti. Onun için çocuğuma yeni baştan bir hayat verdim. Kızımın haftada 3 defa diyalize gitmesine razı olmadım. Kalbimi de içtenlikle çocuklara öğrencilerime armağan ediyorum ve kalbimle ruhumla kendimi çocuklarıma adadım. Benim eşim de böbrek hastasıydı ve 24 yıl önce vefat etti. Ailemizde 3 kişi daha böbrek hastalığında vefat etti. Bizde bu şekilde genetik afron sendromu var” ifadelerini kullandı.