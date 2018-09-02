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02 Eylül 2018 17:18

45. Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali başladı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 45.

45. Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali başladı

02 Eylül 2018 17:18

kez düzenlenen Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali, Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası’nda başladı.


Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesi tarafından organize edilen Afşin Eshab-ı Kehf Güreş Festivali’ne Türkiye’nin dört bir tarafından 633 sporcu 23 kategoride ter dökecek.


Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gençlik yıllarında kum sahalarda güreş yaptıklarını belirterek, “Bu yıl festivalimizin 45’incisini düzenliyoruz. Nereden nereye geldik? 1970’li yıllarda terminalimiz olan yerde kum üzerinde güreşilirdi. Benim güreşe çıktığım ilk yıl kumun üzerine branda çekilmişti, konforlu bir güreş yapacağız demiştik. Bugünleri gösteren rabbime şükürler olsun" dedi.


Güreşleri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan da izledi.




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