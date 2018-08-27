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27 Ağustos 2018 21:31

5 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 5 gündür aranan gencin, kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

5 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu

27 Ağustos 2018 21:31


Edinilen bilgiye göre; Elbistan ilçesine bağlı Bakış Mahallesi’nde 37 yaşındaki Seyit Palta, 22 Ağustos tarihinde ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailesi ve yakınları çevrede yaptıkları arama çalışmalardan sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma, AFAD ekipleri ile birlikte Seyit Palta’nın gidebileceği bölgelerde araştırma yaptı. Arama çalışmalarının 5. gününde Seyit Palta’nın cansız bedeni su deposu sevki olarak bilenen bölgede kayalıkların arasında bulundu.


Seyit Palta’nın cansız bedeni otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Seyit Palta’nın intiharı mı yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.




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